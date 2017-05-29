Флёри: в Малкине не меняется главное — желание побеждать

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Марк-Андре Флёри подчеркнул, что российский нападающий команды Евгений Малкин горит желанием выиграть свой третий Кубок Стэнли. Флёри, который выступает за «Питтсбург» с 2003 года, вместе с Малкиным является двукратным обладателем трофея (2009 и 2016 год).

«Он хочет выигрывать даже несмотря на то, что у него уже есть два Кубка Стэнли. Джино — сердце нашей команды, её лидер. Это большой мастер, в котором не меняется главное — желание побеждать», — приводит слова Флёри официальный сайт НХЛ.

В финале Кубка Стэнли сезона-2016/17 «Питтсбург» сыграет с «Нэшвилл Предаторз».