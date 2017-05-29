Куниц: у Малкина другой уровень медийной популярности, нежели у Кросби

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Крис Куниц сравнил двух партнёров по команде — Евгения Малкина и Сидни Кросби. По мнению Куница, россиянин не уступает канадцу по игровым качествам.

«Малкин ничуть не хуже, просто у него другой уровень медийной популярности. Безусловно, он взрослеет, а вместе с этим меняется и его хоккей. Но Джино всегда стремился быть лучшим, и это в нем неизменно», — приводит слова Куница официальный сайт НХЛ.

«Питтсбург» вышел в финал розыгрыша Кубка Стэнли сезона-2016/17, где сыграет с «Нэшвилл Предаторз».