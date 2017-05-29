Малкин: не хочу быть первым парнем где-нибудь в «Каролине»

Российский легионер «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о своих взаимоотношениях с капитаном команды Сидни Кросби.

«Хочу играть с Сидом как можно дольше. Между нами хорошее, здоровое соперничество. Если Сид забивает, я тоже хочу забить. Если он забивает второй, я тоже хочу забить второй. Если Сид делает хет-трик, я думаю про себя: „Да хватит уже!“.

Я слышал, что такое же соперничество было когда-то в «Эдмонтоне» у Гретцки с Мессье. Благодаря друг другу каждый из них делался лучше. Так они и соревновались: кто будет лучшим сегодня? Кто будет лучшим завтра? Для команды это было только во благо. Я не хочу быть первым парнем где-нибудь в «Каролине» (не пытаюсь сказать про эту команду что-то плохое). Но я хочу, глядя на Сида, быть лучше, чем Сид», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.