Каспарайтис: «Питтсбург» силён по духу, не укомплектован звёздами, как в 90-е

Бывший защитник «Питтсбург Пингвинз» Дарюс Каспарайтис рассказал о сильных качествах команды. Действующий обладатель Кубка Стэнли во второй раз подряд выходит в финал плей-офф НХЛ. Соперник — «Нэшвилл Предаторз».

«Фишка этого «Питтсбурга» в том, что в плей-офф меняются два вратаря — Флёри и Мюррей. Один другого стоит. А еще кажется, что половина команды травмирована. Сейчас всё рухнет, но они как-то выживают и продолжают борьбу. Этот «Питтсбург» очень силён по духу. И такого ведь не было с «Детройтом» и «Питтсбургом» в 90-х. Те команды были прекрасно упакованы звёздными игроками, они заслуженно брали своё. А что сейчас? Две-три основные звезды есть, а остальные вечно вылетают из состава.

У «Питтсбурга» есть сложившийся коллектив. Тандем Малкин — Кросби играл в финале Кубка Стэнли ещё в 2008 году. На них держится команда. А вокруг есть матёрые ветераны. И там очень хороший подбор молодых игроков. Они быстро вливаются в состав. Важно, что есть хоккеисты, которые здорово играют на вторых ролях. Посмотрите, сколько решающих шайб забрасывают парни из третьего и даже четвёртого звеньев. Они могут спокойно переломить исход любого матча», — цитирует Каспарайтиса официальный сайт НХЛ.