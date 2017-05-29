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Филиппенко: «Амур» укомплектован и готов к решению задач

29 мая 2017, понедельник. 08:45. Хоккей

Первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко рассказал о приобретениях и текущей работе команды.

«Амур» завершил основной этап трансферной кампании, подписав контракт с чешским защитником Йорданом. Линия легионеров сформирована — вратарь Метсола, защитники Коларж и Йордан, форварды Зогорна и Квапил. Болельщики уже знают о российских новичках команды — защитнике Бердюкове, нападающих Севанькаеве и Толузакове. Продлены договоры с братьями Ушениными, Ли, Крысановым, Назаровым, Андрюховым, другими перспективными хоккеистами. Можем говорить о том, что уже в мае, за месяц до старта тренировочного лагеря, команда укомплектована и готова к решению задач.

В год 60-летия хабаровского хоккея обязаны закрепить тот прогресс, который наметился в прошлом сезоне, когда «Амур» выдал очень качественную зиму и в итоге поднялся в таблице на три места. Руководство Хабаровского края, президент клуба ставят именно такую задачу — плей-офф и дальнейший подъём. По нашей информации, предстоящий сезон мы начнём в гостях, тренерский штаб Андрея Мартемьянова план подготовки уже расписал, учёл некоторые недостатки прошлогоднего лагеря. В частности, первый сбор проведём дома, в Хабаровске.

15 мая стартовали продажи абонементов, видим особый интерес болельщиков к «Амуру». В прошлом сезоне «Амур» был одним из лидеров лиги по посещаемости, ждём постоянных аншлагов и в предстоящем сезоне. В Комсомольске-на-Амуре в ближайшее время планируется строительство современной спортивной арены на пять с половиной тысяч зрителей. Не считаем фантастикой, если вскоре в КХЛ появится клуб в Комсомольске-на-Амуре и Дальневосточный дивизион. Братья Ушенины и Капустин в этом сезоне дебютировали в олимпийской сборной, Зуб стал одним из лидеров СКА и национальной команды. Отметил бы 18-летнего форварда «Амурских Тигров» Матвея Заседу.

Решили уделить особое внимание сбору молодых хоккеистов под эгидой «Академии Вячеслава Фетисова». Этот сбор откроется в Хабаровске 19 июня», — цитирует функционера Russia-Hockey.

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Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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