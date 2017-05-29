Фишер: игроки «Нэшвилла» не думают о статусе аутсайдера в финале

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Майк Фишер рассказал, что готов выйти на лёд. Также хоккеист высказался о статусе аутсайдера своей команды в финальной серии с «Питтсбург Пингвинз». Фишер восстановился после травмы.

«Я готов сражаться. Взволнован тем, что смогу сыграть в первом матче финала. Мы готовы к этому вызову. Мы не думаем о том, что «Нэшвилл» завершил регулярный чемпионат только на 16-м месте. И пусть люди называют нас аутсайдерами — главное, какой хоккей мы показываем в самых важных играх», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.