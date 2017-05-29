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Шапиро: пока тренерский штаб минского «Динамо» останется прежним

29 мая 2017, понедельник. 09:23. Хоккей

Председатель белорусской федерации хоккея Семён Шапиро сообщил, что революции в хоккее не предвидится. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с резкой критикой положения дел в хоккее. Есть сведения, что число легионеров в минском «Динамо» может сократиться до 3-4.

«Мой первый шаг — анализ ситуации, знакомство с руководством клубов. Сейчас идёт процесс изучения. Никаких резких шагов нет. По «Динамо-Минск» могу сказать, что пока тренерский штаб останется прежним

Нужно давать нашим ребятам играть. Когда наш специалист сидит на скамье запасных, его мастерство от этого не растёт. Так что количество легионеров будем сокращать, нужно давать нашим ребятам больше себя проявлять. Нужно перейти до пяти в этом году, а дальше постепенно дойти до двух легионеров», — отметил Шапиро в эфире «Беларусь 1».

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Источник: Прессбол Сообщить об ошибке
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