Лукашенко: не дело, что президент с дизайнерами шьют форму для команды

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался на тему производства хоккейных формы и инвентаря.

«Что значит мы не можем клюшки детишкам купить? Давно надо привести сюда производителей хоккейных клюшек. Они с удовольствием приедут. Открыть производство клюшек. Ладно, для сборной, может, мы не создадим, не сделаем эту клюшку, но для детишек мы запросто можем произвести эти клюшки, и они будут в 10 раз дешевле. Надо свой инвентарь производить, свою одежду. Это же не дело, что президент сегодня с дизайнерами шьют форму для команды», — заявил Лукашенко в эфире СТВ.