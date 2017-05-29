Пашков: Анисин никому не нужен, а Жердеву пора сдавать коньки на склад

Олимпийский чемпион Александр Пашков выразил мнение относительно перспектив Евгения Артюхина, Михаила Анисина и Николая Жердева на следующий сезон.

«Анисин никому не нужен уже давно. Он этого сам настойчиво добивался, вложил много сил для этого. Артюхина хороший тренер может очень полезно использовать. А Жердеву пора сдавать коньки на склад. Он мучается год за годом, у него ничего не получается. Денег он себе, может быть и заработал, но имени никакого нет. Хотя, талант в нём заложен, конечно. С детских лет было видно, что это талантливый парень», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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