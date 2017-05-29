Финансирование «Кузни» будет на уровне сезона-2016/17, несмотря на заявку в ВХЛ

Генеральный спонсор новокузнецкого «Металлурга» компания ЕВРАЗ сохранит финансирование хоккейного клуба в новом сезоне на уровне сезона-2016/17, несмотря на исключение команды из Континентальной хоккейной лиги. Об этом информирует официальный сайт «Кузни».

«Кузня» заявится в ВХЛ, «Кузнецкие Медведи» продолжат выступать в МХЛ

«В связи с исключением «Металлурга» из Континентальной хоккейной лиги руководством новокузнецкого хоккейного клуба принято решение о подготовке необходимой заявки для выступления во всероссийских соревнованиях по хоккею — чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона-2017/18.

Финансирование новокузнецкого хоккейного клуба «Металлург» в сезоне-2017/18 со стороны генерального спонсора, компании ЕВРАЗ, будет не меньше, чем в сезоне-2016/17. Молодёжная хоккейная команда Новокузнецка — «Кузнецкие Медведи» — продолжит выступление в чемпионате МХЛ. Помимо дальнейшей необходимой финансовой поддержки «Медведей», новокузнецким хоккейным клубом будет сделан акцент в финансировании и касательно работы специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Металлург», — сказано на официальном сайте новокузнецкого клуба.