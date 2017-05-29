«Куньлунь» подписал канадца китайского происхождения из 3-й немецкой лиги

Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» подписал контракт с Брэндоном Вонгом. Соглашение с канадцем китайского происхождения рассчитано на один год и носит двусторонний характер. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе клуба.
Ранее стало известно, что клуб достиг договорённости о подписании контракта с американским нападающим китайского происхождения Грегом Сквайрзом.
30-летний нападающий в сезоне-2016/17 выступал за «Регенсбург» из третьей немецкой лиги. Ранее Вонг выступал за команды АХЛ и Лиги Восточного побережья (ECHL).
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