Салливан: в НХЛ команды равные, поэтому так тяжело выйти в финал два раза подряд

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан перед стартом финала Кубка Стэнли поделился мнением, почему так тяжело выйти в решающий раунд два раза подряд. Последний раз это удавалось «Питтсбургу» и «Детройт Ред Уингз» в 2009 году.

«Почему так редко командам удаётся выйти в финал два года подряд? Выигрывать тяжело, потому что команды в лиге равны. Приходится обыгрывать очень хорошие команды. Думаю, в НХЛ самый изматывающий плей-офф в профессиональном спорте. Я очень ценю возможность, которую получила наша команда. Мы понимаем, что ещё ничего не решено и нам надо своей игрой добиваться новых шансов. Впереди первый матч, мы не смотрим назад. Мы сосредоточены только на ближайшей задаче», — цитирует Салливана Sportsnet.