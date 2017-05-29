Грабовский: Плэтту не нравится, как к нему относится федерация хоккея Беларуси

Белорусский нападающий Михаил Грабовский в эфире «Беларусь 5» высказал мнение, что ФХРБ неправильно относится к натурализованным канадским хоккеистам.

«Федерация могла бы как-то лучше относиться к натурализованным канадцам. Есть такой хоккеист — Плэтт. Для меня он был лучшим два года назад. А ему не дали приз просто потому, что он канадец, а не белорус (награду лучшему белорусскому игроку сезона. — Прим. „Чемпионата“). Если мы даём ему паспорт, то он автоматически становится белорусом. И отношение к нему должно быть такое же, как к другим белорусам. По моей информации, Плэтту не слишком нравится, потому что к нему нет никакого отношения со стороны федерации. А он игрок КХЛ, и к нему должно быть уважение», — цитирует Грабовского «Прессбол».