Мяяття: когда начнётся игра, наличие опыта в финале Кубка Стэнли будет не важно

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Олли Мяяття поделился ожиданиями от первого матча финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз». «Пингвины» являются действующим чемпионом, «хищники» впервые добрались до решающей серии.

«Конечно, нервничаю, это финал Кубка Стэнли, но это больше радостное волнение. Думаю, когда игра начнётся, наличие опыта в финале будет уже не важно. Главным будет то, кто лучше играет и больше старается. Именно с таким настроем мы подходим к игре», — приводятся слова Мяятты на официальном сайте клуба.