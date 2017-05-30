Ясность по будущему Зарипова в «Магнитке» наступит в июне

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин сообщил, что в июне должно быть понятно, останется ли в команде нападающий Данис Зарипов.

«Не думаю, что сейчас тройка Коваржа достигла потолка. Это их уровень, который они ещё могут держать. Но на то и существует руководство клуба с тренерским штабом, чтобы вносить изюминку в наши сочетания. Думаю, мы постараемся это сделать в нынешнем году. Мы ещё порадуем болельщиков «Магнитки» и всех поклонников нашего хоккея. В предстоящем сезоне найдём кое-какие интересные решения.

Когда станет ясно, остаётся ли Зарипов в «Магнитке»? Думаю, ясность будет в июне", — цитируют Величкина «Известия».