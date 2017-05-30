Матч звёзд НХЛ — 2018 пройдёт в Тампе

Матч звёзд НХЛ 2018 года состоится в Тампе, сообщается на официальном сайте лиги. Звёздный уик-энд пройдёт на «Амали-Арене» 27-28 января 2018 года. В его рамках пройдут конкурсы мастерства и непосредственно Матч звёзд.
Формат Матча звёзд останется прежним — «три на три». Как и в предыдущие два года, встреча будет состоять из трёх игр продолжительностью 20 минут каждая, в которых примут участие четыре команды — из Тихоокеанского, Центрального, Атлантического и Столичного дивизионов.
Тампа примет Матч звёзд во второй раз. Впервые мероприятие прошло в этом городе в 1999 году.
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