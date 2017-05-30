«Автомобилист» подписал защитника Корчемкина и расстался с тремя игроками

Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил контракт с защитником Дмитрием Корчемкиным. Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний характер.

Хоккеист выступал за «Северную Звезду» (Москва), в МХЛ начинал свою карьеру в «Капитане». В 2015 году защитник перешёл в «Нефтехимик» и тогда же дебютировал в ВХЛ за саратовский «Кристалл». В составе «Реактора» участвовал в Кубке мира молодёжных команд, в минувшем сезоне дошёл до финала Кубка Харламова.

Кроме того, клуб расстался сДмитрием Левашовым, Павлом Васильевым и Валерием Васильевым.