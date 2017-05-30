Мартин: я надеюсь, что останусь в «Торонто»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Мэтт Мартин порассуждал о вероятности своего перехода в «Вегас Голден Найтс» на драфте расширения Национальной хоккейной лиги. В сезоне-2016/17 он набрал 8 (5+3) очков в 82 матчах. Для Мартина это был первый сезон в канадской команде, прошлым летом он подписал 4-летний контракт на $ 10 млн.

«Вы идёте туда, куда ведёт жизнь. Думаю, что это будет хорошее место для игры в хоккей, окажусь я там или нет. Надеюсь, что я останусь в «Торонто». Мне нравится быть здесь», – цитирует игрока Toronto Sun.