Дацюк: для меня сезон сложился не так удачно, как я планировал

Капитан СКА Павел Дацюк рассказал о своём здоровье и подвёл итоги прошедшего сезона. Нападающий петербургских «армейцев» получил травму в третьем матче второго раунда плей-офф с московским «Динамо» и больше не выходил на лёд.

«Здоровье оставляет желать лучшего, но ещё до начала сезона есть время, так что сейчас восстанавливаюсь. К старту сезона буду готов. Усиленно занимаюсь, чтобы успеть к началу. В последние месяцы занимался реабилитацией. Отпуск с семьёй, сейчас начался юбилейный 10-й кэмп.

Эмоции были другие во время празднования Кубка Гагарина. Переживания в финале захлёстывали. Когда ты сидишь и смотришь вне льда, то переживаешь сильнее, чем на льду. Наверное, из-за этого так себя вёл после победы.

Лично для меня прошедший сезон сложился не так удачно, как я планировал. Но всё-таки команда победила, и это останется в памяти надолго», — сказал Дацюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Полное интервью с Павлом Дацюком читайте позже на «Чемпионате».