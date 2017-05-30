Стартовал летний лагерь ХК «Сочи»

Взял старт летний лагерь ХК «Сочи». Юные хоккеисты из разных городов Краснодарского края и страны собрались в «Большом», чтобы стать лучше, сильнее, круче и прокачать свои навыки. В этом им помогают известные детские тренеры – Нолан Хоу и Майк Асселин. Специалисты вместе с тренерами и переводчиками ХК «Сочи» в течение недели будут работать с детьми.

Создана атмосфера полного погружения в жизнь профессионального игрока. Детям отведена основная раздевалка команды, пищеблок, предоставлен лёд на основной арене и тренажёрный зал, в котором каждый день занимаются игроки. В зале и на «земле» с маленькими спортсменами работает и тренер «Сочи» по физподготовке Валерий Балабанов.

Также видео доступно на официальном канале Sochi Junior Hockey Camp в YouTube