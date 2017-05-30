Лукашенко пообещал содействие в решении вопроса белорусских легионеров в РФ

Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко пообещал содействие в решении вопроса белорусских хоккейных легионеров в России.

Об этом он заявил, выступая на олимпийском собрании НОК Беларуси. Лукашенко был переизбран главой организации.

Несмотря на нормативную базу таможенного союза между Беларусью и Россией, белорусские игроки считаются легионерами в Континентальной хоккейной лиге. Руководство Континентальной хоккейной лиги заявило, что ориентируется на приказ Министерства спорта.