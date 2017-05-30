Гиматов подписал двусторонний контракт с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий Эдуард Гиматов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». Об этом информирует официальный сайт уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги. Двусторонний контракт 23-летнего игрока с уфимской командой Континентальной хоккейной лиги рассчитан на два года.

Гиматов является воспитанником школы «Салавата Юлаева». Минувший сезон он провел в нижнекамском «Нефтехимике», принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых отметился одной результативной передачей.