Гиматов подписал двусторонний контракт с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий Эдуард Гиматов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». Об этом информирует официальный сайт уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги. Двусторонний контракт 23-летнего игрока с уфимской командой Континентальной хоккейной лиги рассчитан на два года.
Гиматов является воспитанником школы «Салавата Юлаева». Минувший сезон он провел в нижнекамском «Нефтехимике», принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых отметился одной результативной передачей.
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