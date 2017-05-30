Зиновьев: я видел новые требования КХЛ — 12-тысячные стадионы, большие бюджеты

Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев рассказал о возможном возвращении клуба в КХЛ. Команда была исключена из состава участников лиги.

«Разговоры с руководством КХЛ о нашем возвращении были, но всё упирается в финансовую составляющую и инфраструктуру. Я посмотрел новые требования лиги на ближайшие пять лет. Это двенадцатитысячные стадионы, большие зарплатные бюджеты. В принципе, все критерии лиги хороши, но они основываются на коммерциализации продукта. Но Кузбасс, Новокузнецк достоин большого хоккея, надо собраться и решить, как клубу вернуться в КХЛ на будущий сезон или через сезон», — сказал Зиновьев.