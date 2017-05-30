Ткачёв: игроки «Адмирала» боролись друг за друга, росли от матча к матчу

Нападающий «Адмирала» Владимир Ткачёв подвёл итоги сезона.

«Признание лучшим новичком? Спасибо КХЛ, что выбрали меня. Постараюсь не останавливаться на этом. Год назад, когда я только оказался в «Адмирале», даже не думал ни о каких наградах, главным было попасть в состав.

К физическому состоянию по ходу сезона не было вообще никаких вопросов. Весь сезон на одном бомбардирском уровне пройти не удалось. Думаю, что это произошло в силу возраста, не хватало стабильности, где-то уставал. Мало бросал? Хотел чаще сыграть на партнёров, чтобы они забивали. Мне нравится отдавать передачи, с которых партнёры отправляют шайбу в сетку. От этого тоже есть свой кайф! В начале сезона нас поставили вместе с Саболичем, и у нас с первого матча всё пошло. Он хороший игрок с хорошим броском. Говорят, что если бы не я, он столько не забил? Так если бы он столько не забил, я бы столько не отдал. И с Димой Саюстовым, и с Мишей Фисенко у нас хорошо получалось. Да и с Райтом тоже. У нас все хорошие центры, комфортно было со всеми!

По ходу сезона команда прибавляла. Было не очень хорошее начало, но затем с каждой игрой мы набирали уверенность, все ребята старались, боролись друг за друга, росли от матча к матчу. Никаких разговоров о возможных соперниках по плей-офф в команде не было. Попали на Омск. Да, у нас много омичей в команде, каждый старался доказать, что его не по праву не взяли в первую команду, не дали играть в родном городе. Но прежде всего мы все выходили биться за команду, за наших болельщиков, увы, но немного нам не хватило.

Подготовка к сезону? В Омске я катался с командой, которую тренирует мой детский тренер Станислав Михайлович Фролов, у них сезон завершился, льда нет, занимаюсь только в зале. После того как он узнал, что я получил приз лучшему новичку, сказал мне, что нельзя останавливаться, нужно продолжать работать ещё больше. В июне надеюсь продолжить подготовку в Нью-Йорке, жду визу, а оттуда уже полечу во Владивосток на сборы», — цитирует игрока официальный сайт клуба.