Занковец: возможно бороться за попадание в плей-офф с четырьмя легионерами

Экс главный тренер «Барыса», сборных Беларуси и Казахстана Эдуард Занковец выразил мнение по поводу возможного отказа минского «Динамо» от легионеров.

«Теоретически возможно бороться за попадание в плей-офф с четырьмя легионерами. Но надо понимать, что это должны быть хорошие легионеры, а не просто чуть-чуть лучше, чем белорусы. Плюс должен быть хороший вратарь. Эта цифра может даже уменьшаться, но полностью отказываться от легионеров неправильно», — отметил Занковец в эфире телеканала «Беларусь 5».