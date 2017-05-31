Житник: в НХЛ парад сюрпризов, но кубок Стэнли прописку всё же не сменит

Известный хоккеист Алексей Житник поделился впечатлениями от текущего плей-офф НХЛ и подробно остановился на финальной серии.

Учебник успеха Малкина и Ко. 0 бросков за 37 минут и победа в кармане В первом матче финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» отыграл дефицит в три шайбы, но не смог одержать победу.

«Плей-офф НХЛ оправдывает все ожидания, на каждом этапе сенсации следуют одна за другой. «Нэшвилл» с 16-м посевом сначала выметает скрытого фаворита «Чикаго» — 4-0, а затем берёт ещё две серии и выходит в финал. Баскетбольные болельщики с завистью смотрят на НХЛ. В НБА многие серии, включая полуфинальные, завершаются со счётом 4-0 и 4-1, в принципе, ту же картину мы, к сожалению, наблюдали в КХЛ, что, видимо, заставило лигу реформироваться и принять все последние, радикальные решения. В НХЛ — парад сюрпризов.

Стартовый матч финала? Это была едва ли не единственная игра в плей-офф, которая разочаровала. «Нэшвилл» перегорел, завалил первый период. «Питтсбург» при счёте 3:0 почему-то остановился, 37 минут не мог бросить по воротам и едва не упустил победу. Только в заключительной трети более-менее играли обе команды. Убеждён, они будут прибавлять. Судейство? Может быть, одно-два удаления у «Нэшвилла» и вызывали вопросы. Посмотрим, будут ли кадровые перемены в судейском корпусе в игре номер два.

Малкин в очередной раз доказывает, что способен прибавить в плей-офф. Для НХЛ это бесценное качество. Малкин и Кросби — явные лидеры своей команды. «Питтсбург» уже десятилетие может себе позволить играть с двумя доминирующими центрами — Кросби и Малкиным, это огромный плюс команды. У «Нэшвилла» несколько сильнее линия обороны, всё-таки на его сопернике не могла не отразиться потеря ведущего защитника Летанга. Если говорить о нападении, то у действующего обладателя Кубка Стэнли эта позиция ровнее, четыре равноценных тройки «хищники» выставить не могут. Другой плюс «Питтсбурга» — вратарская линия. Ринне в «Нэшвилле» играет без замены и права на ошибку, тогда как противник безболезненно меняет Флёри на Мюррея и наоборот.

Пока просматривается финал в шесть матчей и победа «пингвинов». Похоже, кубок Стэнли прописку всё же не сменит», — цитирует Житника Russia-Hockey.