Второй день летнего лагеря ХК «Сочи»

ХК «Сочи» продолжил рассказывать о летнем лагере для детей. Второй день работы лагеря начался с подготовки на льду, на этот раз в роли ассистента тренеров выступил нападающий Иван Захарчук. Далее – «земля» под руководством Валерия Балабанова. Тренер клуба КХЛ по физподготовке дал детям программу на ловкость, координацию и баланс. После обеда и отдыха — видеопросмотр. Нолан Хоу, Майк Асселин и Павел Смирнов объяснили детям основные нюансы, над которыми надо работать, и рассказали, что поможет подрастающему поколению пробиться в большой хоккей. Всё это на примере различных нарезок из игры Павла Дацюка, Евгения Малкина и Сидни Кросби. Акцент был на том, что надо развивать абсолютно все свои навыки, а не только какие-то отдельные.

Затем дети отправились в бросковую зону, где поочерёдно работали как над точностью бросков, так и над владением шайбой. Далее — работа над точностью передач. Следом было занятие в зале, которое проходило в похожем направлении, но уже не просто на полусферах, но и с применением медболов (тяжёлых мячей).

Видео также доступно на официальном канале Sochi Junior Hockey Camp в YouTube.