Маклеллан: Орлов и Кузнецов выйдут на более значимые роли в «Вашингтоне»

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал ситуацию с подписанием новых контрактов с ограниченно свободными агентами — Дмитрием Орловым, Евгением Кузнецовым, Андре Бураковски и Нейтом Шмидтом.

«Нам надо заключить новые контракты с ограниченно свободными агентами, которые со временем будут большой частью нашей организации — Орлов, Кузнецов, Шмидт, Бураковски, все эти ребята выйдут на более значимые роли в команде. На контракты с ними потребуется большая часть под потолком зарплат, а после этого мы уже попробуем подписать одного или двух неограниченно свободных агентов.

Не уверен, что какие-то радикальные перемены помогут нам достичь следующего уровня, так что мы фокусируемся на развитии собственных молодых игроков. НХЛ быстро превратилась в скоростную, молодую и мастеровитую лигу, и мы будем развиваться вместе с ней, чтобы стать такой же командой", — сказал Маклеллан в эфире клубного телевидения.