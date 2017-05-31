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Нападающий Игорь Величкин стал игроком «Амура»

31 мая 2017, среда. 23:55. Хоккей

Нападающий Игорь Величкин заключил односторонний контракт на один год с «Амуром». Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Форвард стал неограниченно свободным агентом после завершения соглашения с «Куньлунь Ред Стар». 29-летний хоккеист в прошедшем сезоне провёл 39 матчей в регулярном чемпионате, отметившись 4 (1+3) очками при показателе полезности "-7", в плей-офф не играл. Ранее он выступал за «Автомобилист», «Трактор», новокузнецкий «Металлург», «Сибирь» и «Витязь», всего на его счету 43 (23+20) очка в 299 матчах КХЛ.

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Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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