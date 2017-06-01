Ринне: когда Малкин забил четвёртый гол «Питтсбурга», игра была решена

Вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» во втором мачте финала Кубка Стэнли (1:4, 0-2).

«Мы проигрываем 0-2, конечно, не в такой ситуации мы хотели оказаться, возвращаясь домой. Мы здорово играли, создавали много моментов в первые два периода. Потом соперник забил быструю шайбу в третьей двадцатиминутке, организовал два подряд выхода с численным преимуществом и забил ещё дважды. При третьем голе им сильно повезло, а потом ещё Малкин забил, и игра была решена. Я разочарован, мы проигрываем 0-2 и ждём домашних матчей.

Надо быстро забыть это поражение. Мы в финале, я смотрю на это как на шанс, который предоставляется раз в жизни. Я уже давно играю и впервые вышел в финал Кубка Стэнли. Надо забыть эти два матча и двигаться дальше.

Мы не давали «Питтсбургу» много создавать в атаке, но они умеют реализовывать моменты. Перехватывают шайбу, подставляют клюшки, убегают в контратаки. Результат первых двух матчей расстраивает, но нам надо опираться на то, что мы хорошо играем", — сказал Ринне в эфире Sportsnet.