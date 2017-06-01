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Пашков: исчезновение «Динамо-Балашиха» ликвидирует основной резерв команды КХЛ

1 июня 2017, четверг. 11:30. Хоккей

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал информацию о возможном закрытии из-за банкротства фарм-клуба московского «Динамо», ставшего обладателем «Братины» сезона-2016/17.

«Не совсем понял заявление о банкротстве фарм-клуба московского «Динамо». Слышал о роспуске команды как о слухе. Думаю, московский клуб сделает всё, чтобы оставить нынешнюю систему подготовки, выстроена целая структура команд. Не знаю, на чём основаны эти слухи.

Что будет, если «Динамо-Балашиха» прекратит своё существование? Представьте, что в Москве закроются все музыкальные школы, консерватории. Откуда у нас будут появляться музыканты? Чем будет жить консерватория без молодых талантов? Исчезновение фарм-клуба ликвидирует основной резерв. В этом году за московское «Динамо» играла большая группа своих воспитанников. Если клуб КХЛ лишится подпитки молодёжью из резервной команды, его положение будет очень осложнено», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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«Динамо» оказалось на грани банкротства, Фролов расторгнет контракт с «Кузней», а Фёдоров больше не селекционер ЦСКА – в итогах дня.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Балашиха ХК Динамо Москва Александр Пашков
Новости. Хоккей
1 июня 2017, четверг
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