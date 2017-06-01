Обозреватель Sportsnet: как насчёт обмена Овечкина на Ковальчука?

Обозреватель канадского телеканала Sportsnet Марк Спектор поделился мнением о недавнем отказе генерального менеджера «Вашингтон Кэпиталз» Брайана Маклеллана обменивать Александра Овечкина в ближайшем будущем.

«Владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис очень хорошо относится к Овечкину. Наличие такого игрока, как Александр, принесло владельцу миллионы, если не миллиарды долларов. Готов сделать ставку: Овечкин проведёт всю карьеру в «Вашингтоне» и уйдёт в отставку, будучи игроком этого клуба. Из эксперимента с Овечкиным хоккей получил главный вывод: ваш лучший хоккеист не может быть фланговым нападающим. Если говорить шире, то ваш самый дорогой игрок не может быть крайним форвардом, особенно, если он своей игрой не делает лучше хоккеистов, выходящих вместе с ним.

Если же фантазировать на тему обмена Овечкина, то я вижу два варианта. Первый – это «Вегас», где работает генменеджер, задрафтовавший Александра в НХЛ. Это принесёт новому клубу солидную фанатскую базу. Ещё один вариант – это «Нью-Джерси». Как насчёт обмена Овечкина на Илью Ковальчука? Ковальчук, как предполагают многие, ищет вариант в НХЛ, но права принадлежат «Дэвилз». Конечно, это непростой вариант, но вдруг между «Вашингтоном» и «дьяволами» случится русская рулетка?» — отметил Спектор.

Обмен Овечкина? Не в этой жизни! Почему «Вашингтон» сохранит Александра Генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан отверг возможность обмена Александра Овечкина. Почему «столичные» не решаются на перемены?

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