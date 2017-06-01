Нил: игра Ринне вызывает меньше всего беспокойств у «Нэшвилла»

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Джеймс Нил после поражения от «Питтсбург Пингвинз» во втором матче финала Кубка Стэнли (1:4, 0-2) отметил, что игра вратаря Пекки Ринне вызывает у его команды меньше всего беспокойства. После двух матчей решающей серии процент отражённых бросков финского голкипера составляет 77,8, он пропустил восемь шайб с 36 бросков. Перед стартом финала эксперты называли Ринне главным претендентом на звание самого ценного игрока плей-офф.

«Пекка был нашим лучшим игроком весь год, и это не изменится. Его игра вызывает меньше всего беспокойств», — цитирует Нила TSN. 274422