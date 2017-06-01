Гросс: «Автомобилист» ведёт переговоры с Кучерявенко, много с кем общаемся

Генеральный менеджер «Автомобилиста» Олег Гросс сообщил, что клуб ведёт переговоры о контракте с нападающим Александром Кучерявенко, который ранее расторг соглашение с «Авангардом».

«Мы ведём переговоры нападающим Александром Кучерявенко и его представителем, но контракт ещё не подписан, так что подтвердить сделку я не могу. Мы много с кем общаемся, надо чуть-чуть подтянуться, усилиться. Одно-два места у нас по-прежнему в разработке, ищем варианты», — сказал Гросс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В сезоне-2016/17 Кучерявенко набрал 20 (6+14) очков в 53 матчах регулярного чемпионата за «Авангард». Показатель полезности составил «+8». В 11 матчах плей-офф форвард набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-1».