Кожевников: жаль, что Фёдоров отошёл от дел. Не знаю, кто и что делает в ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал уход Сергея Фёдорова с поста главного менеджера по селекционной работе в ЦСКА.

«Уход Сергея Фёдорова с поста главного менеджера по селекции ЦСКА? Это жизнь. Мы же не знаем, что там происходит. Вы спросите у него сначала. Может, он сам ушёл? Да, жалко, что так происходит, что заслуженные люди уходят. Не знаю, кто и что там делает. Мне это непонятно», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.