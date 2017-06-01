Шалаев: «Кузня» решила поторговать Семёновым, «Авангард» будет за него судиться

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев сообщил, что клуб хочет вернуть нападающего Кирилла Семёнова из новокузнецкого «Металлурга» и вынужден обратиться по этому поводу в арбитраж.

«Я не буду скрывать, мы хотим вернуть нашего Семёнова обратно, он центральный нападающий. Это наш воспитанник, мы видим его потенциал. Скабелка умеет работать с молодыми игроками и сможет его раскрыть до достаточно высокого уровня.

Но «Кузня» впервые за многие годы нарушила все корпоративные договорённости и решила нашим игроком поторговать. Поэтому сегодня мы подали документы в арбитраж, будем судиться. Это наш игрок, он хочет играть в «Авангарде». У нас есть документы от предыдущего руководства Новокузнецка том, что нам его вернут. Но пришёл Зиновьев и решил: «Да ну, зачем же. Я лучше продам». Это не очень хорошо, так не поступают в корпорации. Не по-джентльменски, нарушается корпоративная этика.

А говорить о том, что это была скрытая аренда… Ничего подобного. Аренда предусматривает арендную плату. Но нам никто арендной платы не платил, мы его отдали туда бесплатно. И он два года помогал и прекрасно играл за Новокузнецк совершенно бесплатно для омского «Авангарда». Какая же это аренда?» – сказал Шалаев в эфире «Радио Сибирь».