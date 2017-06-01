Ларионов: ждём 1 июля, «Локомотив» не совсем адекватно относится к Локтионову

Хоккейный агент Игорь Ларионов, представляющий интересы нападающего Андрея Локтионова, сообщил, что переговоры с «Локомотивом» о новом контракте ни к чему не привели и игрок надеется вернуться в НХЛ.

«Ситуация с Андреем Локтионовым такова, что мы будем ждать 1 июля (дата открытия рынка свободных агентов в НХЛ. — Прим. «Чемпионата».). У Андрея есть пара вариантов в НХЛ, пока не буду называть команды. Мы провели переговоры с Ярославлем, но «Локомотив» пока не готов пойти на наши условия. Отношение к Лактионову со стороны клуба не совсем адекватное», — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

27-летний центрфорвард в прошедшем сезоне провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, набрав 27 (12+15) очков. В 15 играх плей-офф Локтионов отметился 12 (4+8) баллами за результативность.