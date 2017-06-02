Сафронов: ситуация с обыском в «Динамо» напоминает рейдерский захват 90-х

Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов прокомментировал ситуацию с обыском в офисе клуба.

«Даже не знаю, как к этому относиться. В спортивных обществах один учредитель написал заявление на другого учредителя. В XXI веке складывается впечатление, что это рейдерский захват 90-х годов. Меня не было на месте, а сотрудники клуба находились в офисе до трёх часов утра. Ответили на все вопросы. Только вопросы даже задающие не понимали.

Следственной группе просто дали указания, и они приехали на обыск. Было написано заявление Сергеем Алексеевичем Фёдоровым – генеральным директором ООО ХК «Динамо-Москва», зампредседателя Центрального совета — о незаконной предпринимательской деятельности на базе «Динамо». Мы готовы к диалогу, у нас есть все документы, и мы готовы их показать», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В офисе «Динамо» М прошёл обыск из-за письма в адрес министра МВД о хищениях

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