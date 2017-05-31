Кто должен руководить московским «Динамо»?

ВФСО «Динамо» собирается изменить всю структуру хоккейной вертикали в целях сокращения и оптимизации расходов. Общество дало официальный комментарий, в котором отмечается, что директор хоккейного клуба Андрей Сафронов единолично управлял клубом и несёт ответственность за серьёзные финансовые проблемы команды. После этого ветераны «Динамо» в открытом письме обратились к руководству ФХР, министерства спорта и КХЛ и раскритиковали действия центрального совета ВФСО, который не перечисляет необходимых для финансирования клуба средств. Кого вы бы хотели видеть во главе руководства московского «Динамо»?
Предлагаются следующие варианты ответа:
— Нынешнее руководство во главе с Андреем Сафроновым;
— Людей из центрального совета ВФСО «Динамо»;
— Без разницы, лишь бы были деньги.
Также принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.