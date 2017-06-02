Чернышенко: «Динамо» ничего не угрожает. Это великий клуб, бренд сохранится

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал возможную ликвидацию московского «Динамо» и объединение клуба с подольским «Витязем». Ранее стало известно, что в офисе «Динамо» прошли обыски.

«Я думаю, «Динамо» ничего не угрожает. Это великий клуб, бренд сохранится. Решением совета директоров дано поручение центральному совету «Динамо» предоставить предложение по решению сложившейся ситуации и необходимые финансовые гарантии для участия в сезоне. Документы предоставлены, мы их сейчас рассматриваем. А по поводу обысков… Мы знаем из СМИ, узнаем подробнее — прокомментируем. Информация об объединении с «Витязем»? Я об этом от вас слышу», — цитирует Чернышенко «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

В офисе «Динамо» М прошёл обыск из-за письма в адрес министра МВД о хищениях

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