Кто прав в «деле Семёнова» о скрытой аренде?

5 июня состоится заседание дисциплинарного комитета КХЛ по поводу закрепления спортивных прав клубом «Авангард» на форварда Кирилла Семёнова, который в прошлом сезоне выступал за новокузнецкий «Металлург». Ранее президент омичей Владимир Шалаев заявил, что клуб намерен судиться с «Кузней», которая хочет продать права на хоккеиста. Кто прав в этой истории?
Варианты ответов:
— президент «Авангарда» Владимир Шалаев;
— гендиректор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев.
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Беспредел Зиновьева. «Кузня» напоследок ударит по скрытой аренде?
Новокузнецкий «Металлург» отказывается возвращать Кирилла Семёнова в «Авангард». Исключённый из КХЛ клуб может искоренить скрытую аренду.