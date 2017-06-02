Кто прав в «деле Семёнова» о скрытой аренде?

5 июня состоится заседание дисциплинарного комитета КХЛ по поводу закрепления спортивных прав клубом «Авангард» на форварда Кирилла Семёнова, который в прошлом сезоне выступал за новокузнецкий «Металлург». Ранее президент омичей Владимир Шалаев заявил, что клуб намерен судиться с «Кузней», которая хочет продать права на хоккеиста. Кто прав в этой истории?

Варианты ответов:

— президент «Авангарда» Владимир Шалаев;

— гендиректор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев.

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