Состав ЦСКА пополнился защитниками Цветковым и Беркутовым

Московский ЦСКА пополнился двумя молодыми защитниками, сообщается на официальном сайте клуба. В систему «армейцев» перешли Егор Цветков и Константин Беркутов.

21-летний Цветков в минувшем сезоне провёл 32 игры за ХК «Рязань» в Высшей хоккейной лиге, в которых набрал 4 (0+4) очка при 16 минутах штрафа и показателе полезности «-4».

19-летний Беркутов в сезоне-2016/17 выступал за «Мамонтов Югры» в МХЛ. В 40 матчах Константин отметился 5 (2+3) результативными баллами при 43 минутах штрафа и показателе полезности «+20».