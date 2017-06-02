«Салават» пополнился Бусаровым, «Куньлунь» расторг контракт с К. Макаровым

«Салават Юлаев» пополнился нападающим Георгием Бусаровым из «Дизеля» (Пенза, ВХЛ). «Дизель» получил денежную компенсацию. «Куньлунь Ред Стар» и нападающий Константин Макаров отказались от подписания контракта, о котором договорились в мае. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

31-летний Макаров в прошедшем сезоне выступал в «Нефтехимике», в 34 матчах регулярного чемпионата набрав 8 (5+3) очков при показателе полезности "-6". 23-летний Бусаров сыграл 49 матчей, в которых отметился 21 (9+12) результативным баллом при показателе полезности "+2".