Лавиолетт: «Нэшвилл» должен чаще реализовывать большинство

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт отметил, что добиться успеха в финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» его команда может только в том случае, если будет чаще забивать в большинстве.

«У «Питтсбурга» активно играют защитники, поэтому команда так хорошо проводит контратаки. Думаю, с этим связана их результативность. Да, в некоторых моментах мы сами обязаны играть лучше. Бывает, мы сами мешаем друг другу и тут доходит до казусов. Просто принимаем неправильные решения. И, конечно, не надо хватать удаления. Мы обязаны прибавить в атаке. Это задача всей команды, а не отдельных игроков. Мы должны чаще реализовывать большинство», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.