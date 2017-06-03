В Казани открылся международный съезд фанатов «Ак Барса»

В Казани открылся VI международный съезд фанатов «Ак Барса», который проходит на базе в окрестностях озера Лебяжье, сообщает официальный сайт клуба.

На съезд приехали руководители и представители фан-клубов «Ак Барса» из Татарстана, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Москвы, Уфы, Астаны, Риги и впервые — из Минска и Киева. Перед официальным открытием съезда и пресс-конференции для СМИ состоялся семинар, на котором обсуждались вопросы подбора оптимальных площадок для общения фанатов между собой.

В ходе выступлений представителей различных болельщицких групп было высказано много интересных предложений по развитию движения фанатов, а также превращения фан-клубов «Ак Барса» в активно действующие общественные организации. В завершение пресс-конференции делегаты съезда подписали совместную резолюцию.