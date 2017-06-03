Нападающий Дастин Бойд продолжит карьеру в московском «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», 30-летний канадский нападающий Дастин Бойд, у которого закончился контракт с «Барысом», продолжит карьеру в московском «Динамо». Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.

30-летний Бойд выступал в составе астанинской команды на протяжении шести лет. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 30 матчей, в которых набрал 14 (8+6) очков, в 10 играх плей-офф отметился пятью шайбами и одной передачей. Всего в КХЛ на его счету 237 (111+126) баллов за результативность в 332 матчах.