Шеро: россияне с опытом КХЛ — хорошие игроки, и за них не надо платить

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро поделился мнением о переходе в НХЛ российских хоккеистов с опытом игры в КХЛ. После сезона-2016/17 контракты в НХЛ подписали Вадим Шипачёв («Вегас Голден Найтс»), Виктор Антипин («Баффало Сэйбрз»), Андрей Миронов («Колорадо Эвеланш») и другие.

«Это хорошие игроки, за которых не надо платить. Приглашая их, надо полагаться на удачу. Посмотрим в январе или феврале, насколько они хороши. Они могут показать фантастический хоккей. Они хорошие игроки, это точно», — цитирует Шеро Sportsnet.