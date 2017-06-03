Шеро: россияне с опытом КХЛ — хорошие игроки, и за них не надо платить

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро поделился мнением о переходе в НХЛ российских хоккеистов с опытом игры в КХЛ. После сезона-2016/17 контракты в НХЛ подписали Вадим Шипачёв («Вегас Голден Найтс»), Виктор Антипин («Баффало Сэйбрз»), Андрей Миронов («Колорадо Эвеланш») и другие.
«Это хорошие игроки, за которых не надо платить. Приглашая их, надо полагаться на удачу. Посмотрим в январе или феврале, насколько они хороши. Они могут показать фантастический хоккей. Они хорошие игроки, это точно», — цитирует Шеро Sportsnet.
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