Кросби: «Питтсбург» не обсуждал обещание Суббэна, мы и так мотивированы

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби сообщил, что в команде не обсуждали обещание защитника «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэна выиграть третий матч финала Кубка Стэнли. «Питтсбург» ведёт в серии со счётом 2-0.

«Никто у нас в команде не обсуждал обещание Суббэна. В это время года нет недостатка в мотивации. Мы ждём, что в третьем матче они покажут всё, на что способны, будут отчаянной командой. О словах Суббэна мы не говорили, сейчас мы и так предельно мотивированы. Мы должны быть готовы к игре.

Всё сводится к реализации моментов. У нас есть ребята, которые могут подловить соперника на ошибке и создать момент. Нам просто надо быть терпеливыми, голы не всегда будут получаться красивыми. Надо играть правильно, отдавать точные пасы, это самое важное», — приводятся слова Кросби на официальном сайте НХЛ.