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Кросби: «Питтсбургу» преподнесли хороший урок

4 июня 2017, воскресенье. 12:52. Хоккей

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал разгромное поражение от «Нэшвилл Предаторз» (1:5) в третьем матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли. В настоящее время действующий чемпион ведёт в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 2-1. Хоккеист не нанёс ни одного броска в створ ворот в данном матче.

Победное дыхание Суббэна. Кросби и Малкин не нанесли ни одного броска
«Нэшвилл» нашёл способ закрыть лидеров «Питтсбурга», а Пи Кей Суббэн снова «залез под кожу» одному из лучших форвардов соперника.

«Наш настрой на следующий матч серии должен быть лучше. Сегодня соперник преподнёс нам хороший урок. Мы все понимаем, что играли плохо», – цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.

Малкин и Кросби впервые не нанесли ни одного броска в створ в игре плей-офф
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби
Новости. Хоккей
4 июня 2017, воскресенье
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