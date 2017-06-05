Лавиолетт: все защитники «Нэшвилла» в плей-офф выглядят великолепно

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт высказался об игре своей команды в обороне. В настоящее время «хищники» уступают в финальной серии плей-офф НХЛ действующему обладателю Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» со счётом 1-2.

«Против таких соперников надо хорошо играть в защите. В течение сезона мы много работали над этим и совместно с игроками пришли к выводу, что если мы не будем хороши в обороне, то не сможем добиваться успеха. Суббэн и Экхольм, да и все наши защитники, в плей-офф выглядят великолепно», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.