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Лавиолетт: все защитники «Нэшвилла» в плей-офф выглядят великолепно

5 июня 2017, понедельник. 09:43. Хоккей

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт высказался об игре своей команды в обороне. В настоящее время «хищники» уступают в финальной серии плей-офф НХЛ действующему обладателю Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» со счётом 1-2.

«Против таких соперников надо хорошо играть в защите. В течение сезона мы много работали над этим и совместно с игроками пришли к выводу, что если мы не будем хороши в обороне, то не сможем добиваться успеха. Суббэн и Экхольм, да и все наши защитники, в плей-офф выглядят великолепно», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Теги
Нэшвилл Предаторз Питер Лавиолетт
Новости. Хоккей
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